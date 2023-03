Jennifer Aniston taclée sur son visage sans expression

Choqués par le visage de l’Américaine, qui se dit enfin sereine , ils ont été nombreux à la critiquer sur Twitter. «Cette obsession pour la chirurgie esthétique est une catastrophe», a balancé l’un d’eux. «Elle ne ressemble plus à rien», a déploré un autre. «Elle n’a plus aucune expression», pouvait-on aussi lire, ou encore «Botox, dommage».

En 2011, l’ex-épouse de Brad Pitt, qui avait essayé de tomber enceinte, avait révélé dans le magazine «InStyle» avoir eu une rhinoplastie, au début de sa carrière. En revanche, elle avait assuré que les injections de toxine botulique ne l’intéressaient pas du tout. Les femmes qui y avaient recours lui faisaient même de la peine. «Quand je les vois, j’ai mal au cœur. Je me dis: «Mon Dieu, si seulement vous saviez à quel point vous paraissez plus vieilles.» Elles tentent d’arrêter le temps qui passe, et l’on sent à quel point elles n’ont pas confiance en elles, avait dit Jennifer. Je ne les juge pas, mais j’aimerais parfois supplier celles que je connais qui s’apprêtent à le faire de ne pas toucher à leur visage.»