Cyclisme: Tadej Pogacar abandonne Liège-Bastogne-Liège

Coup de tonnerre sur Liège. Tadej Pogacar, immense favori de Liège-Bastogne-Liège et en quête d’un incroyable triplé sur les Ardennaises, a abandonné son rêve en début de course. Le Slovène, vainqueur sur l’Amstel Gold Race et la Flèche Wallonne, a chuté après un tiers du parcours de l’épreuve. Il n’a pas pu repartir. Cet abandon du coureur d'UAE prive la course d'une explication royale et très attendue avec le Belge Remco Evenepoel, tenant du titre.