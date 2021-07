Cyclisme - Tadej Pogacar accentue son emprise sans arrière-pensée

C’est à croire que le cyclisme ne s’en sortira jamais, de ce vilain doute. Mouillés jusqu’aux os et congelés par un froid indigne de juillet, les coureurs du Tour de France sont sortis de ce week-end alpestre doublement paralysés. Physiquement, d’abord, tant les organismes ont souffert le martyr e sur les routes menant samedi au Grand-Bornand, puis dimanche à Tignes. Mentalement ensuite, tant les coureurs ont été sonnés par la supériorité affichée par Tadej Pogacar dans le premier épisode du week-end, puis, tout en contrôle, dans le second. Ils s’en iront se reposer ce lundi avec le cerveau en compote, en ayant débranché le mode « ambition dorée » et avec un goût amer de résignation dans la bouche. Avec ce doute, nourri par une domination écrasante, aussi pesante que le brouillard qui par moment s les a enveloppé s comme à la sortie de l’hiver.

Digne des meilleurs horlogers

Pas du tout ébranlé

Pour le principal concerné, il n’y a juste pas de problème. L’homme se sent simplement très bien, comme il l’a expliqué dimanche soir à Tignes: « Ma condition est super bonne, surtout samedi. Aujourd’hui (dimanche) il a fallu que je me mette en mode survie. Mais pas d’inquiétude, je suis très bien. » La preuve, s’il en fallait une, par sa « petite attaque » , en fin d’étape qui lui a permis de faire un gros ménage. Et lorsqu’on lui demande s’il a un moment tremblé pour son maillot jaune durant la journée, le Slovène se contente de dribbler en affirmant que « le perdre n’aurait pas été la pire chose » . Mais comme il « aime bien le jaune » , il a fait ce qu’il fallait pour le garder. En deuxième semaine et peut-être bien jusqu’à Paris. Car c e n ’ est pas Ben O’Connor, son nouveau dauphin, qui cherchera à le chatouiller. Ne serait-ce que parce qu’il garde la tête sur les épaules: « Je ne me fais pas d’illusions. Je sais qu’il y aura des gars plus forts que moi en troisième semaine », a-t-il lancé, le sourire transperçant son masque, au moment de commenter sa victoire.