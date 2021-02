Cyclisme : Tadej Pogacar consolide sa place de leader à l’UAE Tour

Le Slovène a devancé le Britannique Adam Yates au terme de la 3e étape, marquée par une arrivée au sommet.

Pogacar se plaît à Jebel Hafeet

Sur cette étape de 166 kilomètres entre Al Ain et la première arrivée au sommet, l’Américain Sepp Kuss (Jumbo-Visma) a attaqué à cinq kilomètres de l’arrivée. Yates a répliqué un kilomètre plus loin et lancé son duel avec Pogacar. Resté tranquillement dans la roue de Yates, le tenant du titre du Tour de France a patiemment attendu les 400 derniers mètres pour prendre le relais et s’imposer au sprint. A 22 ans, Pogacar signe sa première victoire de la saison et s’offre son deuxième succès à Jebel Hafeet où il avait déjà remporté une étape l’an dernier.