Cyclisme : Tadej Pogacar écrase la concurrence et file vers un deuxième sacre

Le Slovène a remporté la 6e et avant-dernière étape de Tirreno-Adriatico, dont il est le tenant du titre. La passe de deux lui tend les bras.

Son principal rival, le Belge Remco Evenepoel, deuxième au général à seulement 9 secondes avant cette étape reine de l'édition 2022, a montré de premiers signes de faiblesse dans la première des deux ascensions du Carpegna, avec ses 6,6 km à 9,9% de moyenne avec un passage à 15%, dans un froid hivernal et des bords de route encore enneigés. Il a ensuite été proprement lâché malgré le retour en renfort de son coéquipier Julian Alaphilippe, revenu à la rescousse après avoir animé la première partie de l'étape avec un groupe d'échappés de neuf coureurs. Arrivé à plus de 4 minutes du Slovène, Evenepoel est éjecté du Top 10 au général (11e à 4 min 20 sec).

Un début d’année impérial

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) et Mikel Landa (Bahrain Victorious), lâchés par Pogacar à quelque 4 kilomètres du dernier passage au sommet, et 16 de l'arrivée jugée au bas de la descente, terminent deuxième et troisième à un peu plus d'une minute. Le Danois et l'Espagnol se hissent aux mêmes places au général, respectivement à 1’52’’ et 2’33’’ du leader.