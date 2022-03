Cyclisme : Tadej Pogacar en démonstration sur les Strade Bianche

Le Slovène a survolé la classique italienne ce samedi, devançant Alejandro Valverde d’une quarantaine de secondes à l’arrivée. Le Valaisan Sébastien Reichenbach s’est hissé à la 15e place.

Une insolente démonstration: Tadej Pogacar a survolé les Strade Bianche, la classique italienne qui emprunte des chemins empierrés, pour s'imposer sur la piazza del Campo de Sienne après une échappée solitaire de plus de 50 kilomètres.

Double vainqueur du Tour de France, Pogacar a repoussé son suivant, l'Espagnol Alejandro Valverde (41 ans), à une quarantaine de secondes au cœur de la ville médiévale de Sienne. Le Danois Kasper Asgreen a pris la troisième place au terme des 184 kilomètres de cette course de création récente (2007) mais très prisée dans le peloton.

Pogacar a été pris dans une grosse chute qui a concerné une partie du peloton à une centaine de kilomètres de l'arrivée. Mais il a pu poursuivre la course, tout comme le champion du monde Julian Alaphilippe, auteur d'une spectaculaire cabriole.

Sans crainte de la distance le séparant de l'arrivée, le Slovène est passé à l'attaque dans un long secteur de graviers pour s'assurer un avantage de près d'une minute et demie sur le peloton, avec l'Espagnol Carlos Rodriguez intercalé.

Reichenbach ferme le top 15

«C'est incroyable!, a relativisé le vainqueur sortant du Tour par rapport à sa supériorité. J'étais tout le temps en train de regarder derrière où étaient les autres, c'était vraiment très intense.» Interrogé sur son attaque lointaine, il a expliqué: «J'ai essayé de donner le maximum et personne n'a pu suivre. Alors j'ai continué…»

«J'ai du mal à réaliser, a-t-il ajouté. C'est la première fois que je fais quelque chose de ce genre. Mais, dans le cyclisme, on ne sait jamais comment cela va tourner.»

En l'absence des deux précédents lauréats (Wout van Aert en 2020, Mathieu van der Poel en 2021), Pogacar a réalisé un numéro comparable à ceux de Fabian Cancellara dans les classiques pavées du début des années 2010, de van der Poel et van Aert plus récemment.

À 23 ans, le Slovène a remporté son 4e succès de l'année. Dès sa première course, il a dominé l'UAE Tour, avec deux victoires d'étape dans les deux arrivées au sommet, et a donc enchaîné avec les Strade Bianche, une course qu'il disputait pour la quatrième fois (30e en 2019, 13e en 2020, 7e en 2021).