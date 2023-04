Flèche Wallonne: Encore une victoire de Tadej Pogacar

Il gagne sur les monts flandriens. Il l’emporte sur des routes en gravier en Espagne. Il lève aussi les bras au sommet des côtes ardennaises… Après l’Amstel Gold Race, le week-end dernier, Tadej Pogacar a ajouté à sa panoplie de succès la Flèche Wallonne, après avoir maîtrisé tranquillement le Mur de Huy et son passage à 19%.

Le Slovène, qui a fait son effort à quelque 200 mètres de la ligne, a devancé de quelques longueurs la révélation danoise Mattias Skjelmose et l’Espagnol Mikel Landa. Derrière, le vétéran canadien Michael Woods et l’Italien Giulio Ciccone ont été relégués à trois malheureuses secondes. Le premier Suisse a été Mauro Schmid, 16e à dix secondes. Gino Mäder (34e à 25'') est plus loin.