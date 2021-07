Tour de France : Tadej Pogacar: «Je ne me compare à personne»

Tadej Pogacar dans le dernier contre-la-montre du Tour (Libourne-Saint-Emilion): «Celui qui ne s’amuse pas dans le sport qu’il pratique, c’est qu’il n’a rien compris.» AFP

Samedi, au terme du contre-la-montre de Saint- É milion qui, dans les faits, entérinait son deuxième sacre sur les routes de France, Tadej Pogacar (22 ans, UAE Emirates) s’est déplacé en personne pour rencontrer la presse. Il a tenté de mettre des mots sur ses émotions.

Vous gagnez votre deuxième Tour d’affilée. Pouvez-vous comparer les deux éditions? L’année passée, c’était vraiment une année bizarre. Je ne pouvais pas croire que j’avais gagné le Tour de France: j’aurais déjà été heureux de finir deuxième derrière Primoz Roglic. Cette année, je suis venu sur le Tour avec l’idée de faire de mon mieux et de prouver que je pouvais à nouveau gagner le Tour de France. J’étais vraiment motivé. En première semaine, j’ai compris que j’avais une bonne forme. J’étais calme et confiant pour la suite de l’épreuve.

Quel est le meilleur moment de ce Tour 2021? Ma victoire en haut du col du Portet, le 14 juillet. Ce jour-là, en gagnant, j’ai remercié l’équipe de tout le travail qu’elle avait fait. Et aujourd’hui (samedi, réd.), quand j’ai vu Allan Peiper dans le paddock. Allan Peiper est quelqu’un qui compte beaucoup dans ma vie, ce qu’il m’apporte dépasse de loin le cadre du cyclisme, et je ne l’avais plus revu depuis le mois de janvier (Allan Peiper, un ancien coureur australien, devenu directeur sportif, se bat contre un cancer, réd.)

On vous compare à Armstrong. Vous sentez-vous l’âme d’un patron? Pas du tout! Et je n’aime pas me comparer à qui que ce soit.

Vous avez 22 ans et déjà deux Tours de France à votre palmarès. Est-ce que vous pensez à battre des records? Non, pas du tout! Je ne me projette pas si loin. Pour l’instant, je veux savourer le moment présent. D’abord, il y aura Paris (l’interview s’est faite samedi, réd.), ensuite, dans quelques jours, je m’envolerai pour Tokyo. J’irai à la Vuelta en fin de saison. Dans le futur, j’aimerais disputer le Giro, qui est une de mes courses préférées. Et il y a plein de courses d’un jour que j’aimerais gagner.

Sur un vélo, vous semblez toujours décontracté, relax… Mais, pour moi, si on ne s’amuse pas dans le sport qu’on pratique, c’est qu’on n’a rien compris! Sur un vélo, il y a des jours où tu gagnes, des jours où tu perds; des jours où tu es bien, des jours où tu es mal. C’est le charme du cyclisme. Pour moi, rien n’a changé: j’ai la même mentalité aujourd’hui que lorsque je faisais du vélo avec mon frère et mes amis, et que j’essayais de gagner. Il faut accepter la défaite, il faut être joyeux sur un vélo! Le cyclisme est un sport magnifique.

En dehors du vélo, qu’aimez-vous faire dans la vie? Rien de spécial, en fait. J’aime être chez moi, dormir, passer du temps en famille. J’aime être au calme, me détendre. Et puis, j’aime être sur mon vélo.

Vous souvenez-vous de votre premier vélo? Oui, je ne l’oublierai jamais! C’était un Billato, une marque italienne, un cadre en aluminium. À ma première sortie, j’étais tombé, parce que je ne savais pas déchausser. Dès que j’ai eu un vélo, je me suis mis à rouler presque tous les jours.