Cyclisme - Tadej Pogacar: «Le cyclisme sera plus beau qu’avant»

Je ne vais pas commencer à y penser maintenant, demain (ndlr: vendredi) il y a une autre étape, on va profiter de chaque kilomètre avec l’équipe. Je ne vais pas faire une obsession du chrono. Pourquoi devrais-je m’inquiéter du contre-la-montre? C’est une discipline dans laquelle j’essaie toujours de faire de mon mieux. Parfois, c’est vrai, on peut connaître des jours sans. Ça va être une nouvelle expérience (ndlr: de le disputer avec le maillot jaune). On peut perdre du temps sur un contre-la-montre, mais je suis confiant.

C’est le sens du sport: s’amuser, prendre du plaisir à faire notre métier. Mes entraîneurs et mon directeur sportif me disent toujours: «Continue à t’amuser, c’est un simple jeu, parfois tu gagnes, parfois tu perds.» Et même quand j’ai un jour sans, une meilleure journée viendra. J’ai aimé cette journée même si c’était difficile dans le Tourmalet. On a roulé à bloc, Ineos a poussé dans le Tourmalet. Mais quand j’ai de bonnes jambes, j’essaie toujours d’y aller. Le but est juste de prendre du plaisir. Et je me suis éclaté!