Tour de France : Tadej Pogacar l’emporte mais reste loin du maillot jaune

Le Slovène s’est adjugé la 17e étape entre Saint-Gaudens et Peyragudes, ce mercredi, juste devant Jonas Vingegaard. Ce dernier ne concède que 4 secondes au général sur son rival.

À l'arrivée, le Slovène et le Danois se sont montrés satisfaits. À raison, au vu de la tournure de la course qui s'est transformée comme prévu en duel. Le 3e, le Gallois Geraint Thomas, a perdu plus de deux minutes supplémentaires pour pointer désormais à 4’56’’ du maillot jaune. «Je suis très heureux de cette victoire, je la voulais», a apprécié Pogacar, qui a dû s'allonger sur la chaussée d'arrivée après la violence de l'effort sur la rampe finale, à 16 % de pente.