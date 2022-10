Cyclisme : Tadej Pogacar remporte son deuxième Tour de Lombardie

Le double vainqueur du Tour de France (2020 et 2021) s’est imposé au sprint devant l’Espagnol Enric Mas, le seul qui lui a tenu tête, au bout des 253 kilomètres et plus de six heures de course sous un soleil éclatant entre Bergame et Côme. Un autre Espagnol, Mikel Landa, a terminé troisième. Le vainqueur du Tour de France, Jonas Vingegaard n’a jamais réussi à peser sur une course qui a basculé sur une attaque de Pogacar dans le Civiglio à vingt kilomètres de l’arrivée, après un gros travail de son équipe UAE.