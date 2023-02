Rallye de Suède : Tänak l’emporte après un final haletant

C’est le 18e triomphe de l’Estonien en WRC. Sacré champion du monde en 2019 alors qu’il courait pour Toyota, Tänak s’offre sa première victoire pour l’équipe M-Sport Ford qu’il a rejointe cette saison et qui n’avait pour sa part pas remporté de rallye dans ce championnat depuis la victoire du Français Sébastien Loeb au Monte Carlo l’an dernier. Neuville devait normalement s’assurer la 2e place à la suite d’une décision de Hyundai de laisser Craig Breen, qui avait mené l’épreuve vendredi et samedi avant de céder la tête à Tänak, prendre une pénalité de 10 secondes en arrivant volontairement en retard au départ de la 18e et dernière spéciale.