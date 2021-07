Tahar Rahim a davantage confiance en lui

Oui, mais ma chance est d’avoir pu rentrer en France pour être présent lors de la naissance, même si cela a été bref. Je n’oublierai jamais cet instant magique. Je n’oublierai pas non plus mon vol de retour sur le tournage de « Désigné coupable». J’ai eu toutes les longues heures d’avion vers la ville du Cap en Afrique du Sud pour me remettre dans la tête le personnage de Mohamedou.