Festival de Cannes : De Tahar Rahim à Mylène Farmer, cinq femmes et quatre hommes pour décerner la Palme d’or

Présidé par le réalisateur américain Spike Lee, le jury du prochain festival de Cannes est composé de sept nationalités différentes représentant cinq continents.

Ce jury, qui verra les 24 films de la compétition, comporte cinq femmes et quatre hommes, en comptant le cinéaste new-yorkais, «venus de cinq continents et issus de sept nationalités», souligne le festival dans un communiqué.

Sa compatriote, l’actrice et réalisatrice Mélanie Laurent, co-réalisatrice avec Cyril Dion de «Demain» documentaire engagé pour l’environnement (l’une des causes promues par le festival cette année), en fait également partie. Elle n’est pas, elle non plus, inconnue à Hollywood, où elle tourne régulièrement depuis «Inglourious Basterds» de Quentin Tarantino.