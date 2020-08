Armement

Taïwan achète des chasseurs F-16 à Lockheed Martin

L’annonce par le Pentagone de la signature de ce contrat, d’une valeur de 56 milliards de dollars sur 10 ans, pourrait provoquer la colère de Pékin.

Signe que le sujet est sensible, le Pentagone a annoncé ce contrat vendredi dans la soirée sans préciser le nom du pays acheteur. Mais une source proche du dossier a précisé à l’AFP qu’il s’agissait bien de Taïwan, qui avait obtenu en août 2019 le feu vert de Washington pour l’achat de 66 F-16 de nouvelle génération.

Taïwan dispose déjà d’une flotte de F-16 acquis en 1992 et le contrat porte sur des appareils plus récents, équipés de technologies et d’armements modernisés. Il prévoit que la commande puisse atteindre jusqu’à 90 appareils, précise le communiqué du Pentagone.