Taïwan fête sa première marche des fiertés depuis deux ans

Asie : Taïwan célèbre sa première Gay Pride depuis deux ans

Sa capitale Taïpei accueille chaque année la plus grande marche des fiertés LGBT en Asie. L’année dernière, une hausse des cas de Covid-19 avait obligé à organiser l’événement en ligne. Samedi, la marche retrouvait son ampleur habituelle pour sa vingtième édition, avec des participants vêtus de costumes tape-à-l’œil et enveloppés dans des drapeaux arc-en-ciel. Les organisateurs ont estimé le nombre de participants à 120’000.

«Taïwan doit en être fier»

«Je suis tellement excité de prendre part à la première marche en présence réelle depuis deux ans», s’exclame Wolf Yang, 40 ans, employé dans le secteur des services et qui arbore une combinaison dorée avec une coiffe à paillettes assortie et un piercing au nez. Max, un Français âgé de 35 ans, s’est installé à Taïwan l’an dernier et participe à la marche pour la première fois avec des amis venus du Japon et de Corée du Sud. «Je crois que Taïwan doit être fier de cela», dit-il.