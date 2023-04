Asie: Taïwan détecte 9 navires de guerre chinois, 26 aéronefs autour de l’île

La Chine a mobilisé «des aéronefs militaires ce matin et a traversé la ligne médiane depuis le nord, le centre et le sud», a rapporté mardi le ministère de la Défense, ajoutant que les navires avaient été détectés vers 11 h 00 locales (05 h 00 en Suisse).

«Instabilité»

Le ministère taïwanais de la Défense a dit avoir détecté 12 navires de guerre et 91 avions au dernier jour de l’opération, lundi, et le franchissement de la zone d’identification de défense aérienne (ADIZ) par 54 de ces aéronefs.

La présidente taïwanaise Tsai Ing-wen a condamné lundi les manœuvres militaires, quelques heures après leur achèvement officiel, estimant que la Chine se servait des relations entre Taipei et Washington comme d’une «excuse pour lancer des exercices militaires, créant de l’instabilité à Taïwan et dans la région». «Bien que l’exercice militaire de la Chine ait pris fin, notre armée et notre équipe de sécurité nationale continueront à rester à leur poste et à défendre le pays», a expliqué Tsai Ing-wen dans une publication sur Facebook.