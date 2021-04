Asie : Taïwan: incursion record de 25 avions militaires chinois

Un nombre record d’avions militaires chinois, 25 au total, ont pénétré lundi dans la zone d’identification de défense aérienne de Taïwan, a annoncé le gouvernement taïwanais, au lendemain d’un ferme avertissement américain adressé à Pékin.

Cette incursion de l’aviation chinoise, pour le dixième jour d’affilée ce mois-ci, a été la plus vaste en un an, selon les autorités de Taipei. Elle est survenue après que le secrétaire d’État américain Antony Blinken a dénoncé dimanche «des actions de plus en plus agressives de la part des autorités de Pékin en direction de Taïwan», ajoutant que «ce serait une erreur grave pour n’importe qui d’essayer de changer le statu quo actuel par la force».