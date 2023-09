En vue de la présidentielle, le fondateur de Foxconn démissionne

Le fondateur de Foxconn, le milliardaire Terry Gou, a démissionné de son poste au conseil d’administration pour préparer sa candidature à l’élection présidentielle de Taïwan en 2024. M. Gou, 72 ans, a annoncé durant le week-end sa démission pour «raisons personnelles», et Foxconn a indiqué par la suite qu’il n’avait pas l’intention de le remplacer au conseil. «Le groupe est profondément reconnaissant envers son fondateur pour sa contribution de près d’un demi-siècle au groupe et à l’industrie électronique mondiale», a déclaré Foxconn, dans un communiqué. Foxconn – également connu sous son nom officiel de Hon Hai Precision Industry – est le plus grand fabricant d’électronique sous contrat au monde et assemble des appareils pour de nombreuses entreprises, notamment pour Apple.