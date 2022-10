Asie : Taïwan: «pas de place pour les compromis» sur la démocratie

«Le consensus le plus large au sein du peuple taïwanais et de nos différents partis politiques est que nous devons défendre notre souveraineté nationale et notre mode de vie libre et démocratique», a-t-elle déclaré, insistant: «sur ce point, nous ne laissons pas de place pour les compromis».