Asie : Taïwan pleure les victimes d’une de ses pires catastrophes ferroviaires

Alors que les sauveteurs travaillent toujours d’arrache-pied, les proches des victimes se sont recueillis samedi à proximité des lieux de la collision qui a fait au moins 51 morts la veille.

Frein à main en cause

Les autorités ont déclaré que la collision de vendredi, qui a tué au moins 51 personnes et en a blessé plus de 190, a été causée par un engin de chantier qui, après avoir glissé d’un talus, a heurté le train transportant environ 500 passagers qui s’apprêtait à entrer sous un tunnel près de la ville côtière de Hualien.

Le conducteur du poids-lourd qui, selon les autorités ferroviaires, n’a peut-être pas correctement serré le frein à main, a été libéré sous caution après avoir été interrogé par les magistrats, qui lui ont interdit de quitter Taïwan dans l’attente d’une enquête plus approfondie.

Douleur des proches

Un Français et un Américain figurent parmi les étrangers tués, selon les autorités, la plus jeune victime étant âgée de 4 ans.

Les sauveteurs ont décrit une scène effroyable lorsqu’ils sont arrivés dans l’étroit tunnel et ont trouvé l’avant du train devenu un amas de tôle.

Un wagon éventré

«La voiture 8 a subi les dommages les plus importants et c’est là qu’il y a eu le plus de morts», a déclaré samedi aux journalistes Chang Zi-chen, un secouriste.