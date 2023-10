Taïwan: Une démocratie pour «des générations» promet la présidente

Tsai Ing-wen, qui s’exprimait devant la présidence taïwanaise, a affirmé qu’il était de son devoir de «sauvegarder notre souveraineté nationale et le mode de vie démocratique et libre» des 23 millions d’habitants de Taïwan.

Taïwan subit des pressions militaires et politiques accrues de la part de Pékin, qui revendique l’île comme son territoire et n’exclut pas de s’en emparer un jour par la force si nécessaire. Taipei enregistre quasi-quotidiennement des incursions d’avions de guerre chinois autour de l’île.

Élections en janvier

«Face à d’énormes pressions internes et externes, la démocratie taïwanaise s’est développée et a prospéré… et nous en sommes sortis avec une résilience encore plus grande», a-t-elle déclaré. «Protéger la démocratie taïwanaise, c’est protéger la valeur universelle de la démocratie».