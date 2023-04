Taïwan va s’entraîner à «contrer» un encerclement chinois 

Military News Agency via REUTERS

L’armée taïwanaise s’exercera à intercepter des navires de guerre et lutter contre un encerclement chinois de l’île lors de ses simulations de guerre annuelles en juillet, a annoncé mercredi le ministère de la Défense . Les manœuvres «Han Kuang» (Gloire de Han), d’une durée de cinq jours en juillet, contribueront à renforcer la capacité de Taïwan à intercepter les forces navales et amphibies de la Chine , a souligné le général Lin Wen-huang, directeur des opérations au ministère.

Les manœuvres seront d’abord menées virtuellement sur ordinateur en mai, et la phase de terrain de juillet comprendra des exercices à munitions réelles, a précisé le ministère. «Nos scénarios sont basés sur les menaces actuelles» de la Chine envers Taïwan, «et sur ses récents exercices militaires de harcèlement», selon Lin Wen-huang. Les militaires se prépareront également à «contrer» un encerclement de l’île, a-t-il ajouté.

Exercice chinois

L’armée chinoise avait organisé plus tôt en avril des manœuvres de trois jours autour de l’île en réaction à une rencontre aux États-Unis entre le président de la Chambre américaine des représentants Kevin McCarthy et la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen, bête noire de Pékin car issue d’un parti pro-indépendance.

Des navires de guerre, des vedettes rapides lance-missiles et des avions de chasse ont notamment été mobilisés pour ces opérations qui ont donné lieu à des simulations de frappes ciblées et à un encerclement de Taïwan. Pékin voit avec mécontentement le rapprochement ces dernières années entre les autorités taïwanaises et les États-Unis qui, malgré l’absence de relations officielles, fournissent à l’île un soutien militaire substantiel.