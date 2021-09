Commerce : Taïwan veut rejoindre le traité transpacifique

La demande d’adhésion de Taïwan se heurtera probablement à l’opposition de Pékin, qui considère l’île comme faisant partie de son territoire.

Signé par 11 pays d’Asie-Pacifique en 2018, le Partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) est le plus grand pacte de libre-échange de la région. Il représente environ 13,5% de l’économie mondiale et 500 millions de personnes.