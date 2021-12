Le collectif De l’un à l’autre sur scène à Sion

De l’un à l’autre : Talents suisses réunis sur scène à Sion

Le collectif De l’un à l’autre sera à voir au Port Franc le samedi 11 décembre 2021.

Le collectif De l’un à l’autre, composé par les Suisses Sophie de Quay, Alex Ash, Elzza, Frédéric Gérard, Bastoun, Yann Lambiel, Amélie Daniel, Sky of Augustine, Mané, Pauline Lugon (du groupe Volver), Kala et Philip Morax, montera pour la première fois sur scène le samedi 11 décembre 2021 au Port Franc à Sion. Au programme: «une soirée où se mêleront les univers de chacun, où différentes collaborations inédites prendront vie, et pendant laquelle les artistes uniront leurs voix sur leur chanson commune».