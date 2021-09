Afghanistan : Talibans: une Constitution, mais sans le suffrage féminin

Les talibans vont adopter temporairement une Constitution datant de 1964, mais en excluant tout ce qui est «considéré comme non conforme à la charia».

Les talibans ont annoncé mardi qu’ils adopteraient temporairement une Constitution datant de 1964 qui avait accordé aux femmes le droit de vote en Afghanistan, mais en excluant les éléments de ce texte contraires à leur interprétation de la charia. La loi fondamentale de 1964, introduite à l’initiative du roi Mohammed Zaher Shah un an après son arrivée au pouvoir, avait consacré une monarchie constitutionnelle jusqu’à ce qu’il soit renversé en 1973, et contribué à favoriser la participation des femmes à la vie politique.

«L’Émirat islamique adoptera la Constitution de l’époque de l’ancien roi Mohammed Zaher Shah pour une période temporaire», a annoncé dans un communiqué le ministre taliban de la Justice, Mawlavi Abdul Hakim Sharaee. Mais tout ce qui dans le texte sera considéré comme non conforme à la charia, la loi islamique, ne sera pas appliqué, a-t-il précisé. L’adoption de cette Constitution par les talibans peut surprendre, malgré les limitations qu’ils y apportent.

Moins stricts?

Sous leur précédent régime, entre 1996 et 2001, les femmes étaient largement exclues de la vie publique et n’étaient pas autorisées à étudier ou travailler. Mais depuis leur retour au pouvoir à la mi-août, les islamistes ont tenté de rassurer la population afghane et la communauté internationale, en affirmant qu’ils se montreraient moins stricts que par le passé.