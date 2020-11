Entreprises responsables : Deux éditeurs pourraient porter plainte contre les initiants

Les deux grands groupes de presse, Tamedia et Ringier, réfléchissent aux suites légales à donner à la distribution d’un tout-ménage ayant détourné une interview de Dick Marty.

Le logo de Tamedia, une entreprise de TX Group, 24 Heures, Le Matin.ch, Le Matin Dimanche, 20 Minutes et Goldbach.

Tamedia et Ringier songent à porter plainte contre le comité de l’initiative pour des entreprises responsables. Motif: ce dernier a distribué des flyers tout-ménage reproduisant des interviews parues dans Le Matin Dimanche et la Schweizer Illustrierte en utilisant les mises en page et logos de ces titres.