Hockey sur glace: Tampa Bay égalise en finale de la Conférence Est de NHL

Le gardien du Lightning Andrei Vasilevskiy a été impérial devant son but.

Vainqueur de la Coupe Stanley en 2020 et en 2021, Tampa Bay a nivelé dans la nuit de mardi à mercredi, la série au meilleur des sept matches contre les New York Rangers (2-2). En finale de la Conférence Est des play-off de NHL, l’équipe floridienne s’est imposée 4-1 contre les Blueshirts dans son Amalie Arena à l’issue d’un duel géré avec de la patience, de la discipline et du talent.