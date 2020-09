Nikita Kucherov a encore amélioré un peu plus ses statistiques face au gardien Anton Khudobin dans la premier tiers.

Et du joueur de centre Steven Stamkos, de retour au jeu après 211 jours d’inactivité pour des raisons médicales.

Le come-back du capitaine des Bolts fut cependant éclair. L’Ontarien n’a patiné que durant 2’47 et a donc passé la majorité de la rencontre sur le banc à encourager ses couleurs. «Cela a été une expérience incroyable à partager avec mes coéquipiers, a-t-il expliqué. Il y a eu beaucoup de travail et d’efforts en coulisses. D’avoir pu prendre part à un match et d’en avoir influencé le déroulement… Il y a quelques mois, l’idée m’aurait semblé impossible.»