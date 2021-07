Hockey sur glace - Tampa Bay remporte l’acte II de la finale de la Coupe Stanley

Blake Coleman (en bleu) a marqué le but de la victoire en plongeant, à la dernière seconde du tiers médian.

Tampa Bay n’est plus qu’à deux succès d’une deuxième conquête consécutive de la Coupe Stanley. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le Lightning a remporté l’acte II de la finale contre Montréal (3-1) et mène 2-0 dans la série au meilleur des sept rencontres.

Dans son Amalie Arena garnie de 17’166 spectateurs, le club floridien a forcé la décision dans la dernière seconde de la deuxième période. Alors que le score était de 1-1, Blake Coleman a signé le but de la victoire de façon spectaculaire.

L’offrande d’Edmundson

Par la suite, Tampa Bay a géré cet acquis en reposant sur son système défensif aussi efficace que hermétique. Il a mis fin aux espoirs québécois lorsque l’ailier gauche tchèque Ondrej Palat a profité d’une bévue de l’arrière manitobain Joel Edmundson et marqué le 3-1 à la 56e minute.

« On a joué un match complet, a estimé le capitaine des Habs Shea Weber. Mais on a fait quelques erreurs. Une bonne équipe te fait payer. On méritait un meilleur sort. »