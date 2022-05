Hockey sur glace: Tampa Bay remporte une 10e série consécutive en NHL

Vainqueur de la Coupe Stanley en 2020 et en 2021, Tampa Bay a remporté une 10e série de play-off consécutive dans le championnat de NHL. Dans la nuit de lundi à mardi, dans son Amalie Arena, le Lightning s’est imposé 2-0 devant Florida en demi-finale de la Conférence Est et a balayé le lauréat de la saison régulière 2021-2022 de la ligue professionnelle nord-américaine (4-0).

Par ailleurs, Tampa Bay est devenu le troisième club de l’histoire plus que centenaire de la NHL à sourire à l’issue d’au moins dix séries éliminatoires de rang. Le record est détenu par les New York Islanders, qui avaient remporté 19 confrontations entre 1980 et 1984. La deuxième place est occupée par le Canadien de Montréal, vainqueur de 13 duels entre 1976 et 1980.