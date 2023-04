Gland (VD): Tampons et serviettes offertes contre les inégalités

Avoir ses règles a un coût. Afin de réduire les inégalités d’accès aux protections menstruelles, la Ville de Gland et Migros ont formé un partenariat. Pour alléger le prix à payer, la municipalité et le géant orange vont offrir des bons aux Glandoises. Ceux-ci seront distribués par courrier ces prochaines jours, annonce « La Côte ».

Les habitantes recevront trois coupons de cinq francs, non cumulables, valables chacun pendant un mois entre avril et juin dans le magasin de Mauverney à Gland, succursale de Migros Genève. Intransmissibles, ils pourront être utilisés pour acheter uniquement des protections hygiéniques. Ce projet a été lancé par un élu de la Ville à la tête de l’économie, Gilles Davoine. Ce dernier s’est inspiré de ce qui se fait en Ecosse, où le Parlement a rendu gratuit ce type de produits en 2020. Un constat alarmant a aussi été un élément déclencheur. Selon une étude réalisée dans le canton de Vaud, une élève sur cinq en école professionnelle et environ une sur 10 au gymnase (15-18 ans) ont déjà dû faire un choix entre l’achat de protections périodiques et un autre bien de première nécessité.