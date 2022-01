Veçori e re e aplikacionit : Tani 20 Minutes është në shqip

Në cilësimet e gjuhës së aplikacionit mund të zgjedhësh 20-minutes-App në shqip. Gjuhët e tjera do të pasojnë.

20 Minuten App auf albanisch, kroatisch und serbisch am 14.01.22

Me rreth 140 artikuj dhe video në ditë të japim një pasqyrë të përgjithshme dhe të besueshme të asaj që ndodh në vend. Ne, pra, të ofrojmë material për bisedat gjatë pushimit të drekës. Një softuer do të përkthejë automatikisht të gjithë artikujt. Përkthimi nuk do të jetë plotësisht i saktë. Kjo është diçka qe e marrim në konsideratë, sepse duam t'u japim të gjithëve, në të gjithë vendin, akses në informacione të përditësuara. Thjesht provoje!