Joël Vermin est content de cet épilogue et de porter désormais ce tricot de Ge/Servette.

Après de longues semaines où on l’annonçait tantôt à Genève, Berne voire à Lugano, Joël Vermin a finalement posé ses affaires aux Vernets après que Lausanne et Ge/Servette se soient enfin mis d’accord sur ce transfert. Entre toutes les parties, tout est bien qui finit bien, comme l’on dit.

Joël Vermin, quel est votre sentiment après un été où on a beaucoup parlé de vous…

Je suis très content de cet épilogue et surtout très excité à l’idée de commencer cette saison ici à Genève. Je suis très content d’avoir pris la direction du bout du lac. C’est vraiment un plaisir car il y a beaucoup de talents dans cette équipe.

Joël Vermin (au centre) se réjouit de retrouver son copain Tanner Richard (à g.) et Noah Rod à Genève.

Votre c œ ur a-t-il beaucoup balancé cet été entre Berne, Genève et Lugano ou il était évident pour vous que vous alliez rejoindre votre ami Tanner Richard aux Vernets?

Cela n’a pas été très compliqué pour moi de me décider. Comme Tanner jouait à Genève, on en a forcément parlé entre nous. Mais il ne m’a pas forcé la main. Il m’a dit que je devais faire ce qui était bien pour moi.

Et de venir à Genève c’était bien pour vous?

Oui car j’adore cette région. À chaque fois que je venais rendre visite à Tanner, je trouvais la ville très jolie. Et puis, sportivement il y avait une très belle équipe. Du coup, je me suis dit qu’il y avait de quoi faire quelque chose de bien ici avec Genève-Servette!

D’autant plus que vous allez pouvoir à nouveau jouer avec votre ami. C’était un plus, non?