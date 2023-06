Le No 71 des Aigles s’est dit très heureux de prolonger l’aventure au bout du lac. «Ma femme et moi ne pourrions pas être plus enthousiastes à l'idée de rester ici et de continuer à appeler Genève notre maison pour les cinq prochaines années, s’exclame-t-il dans le communiqué du GSHC. Nous sommes tombés amoureux de la ville et du club. Nous sommes fiers d'être des Genevois.»