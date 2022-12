Épidémie : Tant bien que mal, Haïti relance la vaccination contre le choléra

Le choléra s’est propagé rapidement à travers le pays caribéen depuis octobre. À ce jour, le Département national d’épidémiologie, des laboratoires et de la recherche signale 15’310 cas suspects, dont plus de 13’000 hospitalisations, et au moins 305 décès dus à la bactérie. Le pays a déjà reçu 1,17 million de doses du vaccin oral et près de 500’000 autres seront livrées.

Cibler les plus jeunes

Organisée du 18 au 22 puis les 27 et 28 décembre, la campagne de vaccination va se concentrer sur les communes les plus touchées, dont la capitale Port-au-Prince, et cibler les plus jeunes, car les mineurs représentent près de la moitié des cas de choléra. «La catégorie des enfants âgés de 1 an et plus est une priorité dans cette campagne de vaccination», affirme le Dr Hulute.