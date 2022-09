Fribourg : Tantôt interdit, tantôt autorisé, le training tourmente les écoles

Dans la loi, il est inscrit qu’une tenue correcte est nécessaire en milieu scolaire, mais l’interprétation de ces termes est laissée à la libre interprétation des directions des écoles, comme l’explique «La Liberté». Frédéric Ducrest dirige le CO de La Tour-de-Trême et a décidé de renvoyer les élèves chez eux en cas de «récidive». Pour lui, il s’agit surtout de faire preuve de «bon sens». «Nous préparons les élèves à la vie professionnelle et on ne se rend pas au travail en training», souligne-t-il. Pour Cécile* cependant, mère d’une adolescente, il existe des contre-arguments: «Ma fille est en léger surpoids. Elle se sent bien en training, et elle est ainsi à l’aise pour apprendre.»