États-Unis : Tapis de course rappelés après des incidents dont un mortel

Le titre de la célèbre marque de tapis de course Peloton a chuté de 10% à Wall Street mercredi à l’annonce du rappel des modèles Tread+ et Tread, après de multiples accidents, dont l’un ayant causé la mort d’un enfant de 6 ans.

La célèbre marque de tapis de course Peloton et une agence américaine de protection des consommateurs (CPSC) ont annoncé mercredi le rappel de modèles de tapis Tread+ et Tread, après de multiples accidents, dont un mortel.