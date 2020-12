Science : Tara part sonder le peuple invisible de l’Océan

Samedi, la goélette scientifique Tara va partir à la découverte du fond des mers. Au programme, 70’000 km et 21 escales.

Conquérir le «microbiome»

En plus des millions de virus qui peuplent les océans, les scientifiques à bord enquêteront aussi sur les bactéries, micro-algues ou encore protistes et archées, des organismes ni animaux, ni végétaux.

Bien qu’invisibles à l’oeil nu, ces créatures représentent plus des deux tiers de la biomasse des océans, soit quatre fois plus que la biomasse cumulée de tous les insectes sur Terre.

Place centrale

Expéditions précédentes

Comprendre ses fonctionnements et interactions, c’est important pour prédire la réponse des océans au changement climatique», aux pollutions ou aux changements de nutriments, a expliqué Daniele Iudicone, océanographe et coordinatrice de la mission.

Le microbiome influence l’écosystème des océans, et par là toute la «grande machine climatique», insiste Chris Bowler, qui n’hésite pas à faire le lien avec le microbiote humain, ces milliards de micro-organismes vivant dans notre intestin et jouant un rôle crucial pour notre santé.

80 chercheurs à bord

Ce sera l’occasion d’étudier le panache du fleuve Amazone, qui «est en train de changer ses caractéristiques à cause de la déforestation et des mines», a précisé Daniele Iudicone, co-directeur de la mission. Ou encore de prélever des échantillons autour d’un iceberg alors qu’ils «s’effondrent de plus en plus à cause du changement climatique».