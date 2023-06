Conflit sur les tarifs médicaux: Tardoc pourrait enfin remplacer Tarmed

Berne attend une solution pour fin 2023

Dans tous les cas, c’est une étape importante après un long conflit entre ces deux camps: SantéSuisse et l’association des hôpitaux H+ qui se battent pour plus de forfaits dans le domaine ambulatoire, et Curafutura et la société des médecins FMH qui demandent davantage de tarifs à la prestation. Car le temps presse désormais: ils devront présenter une solution garantissant l’introduction du tarif sans incidence sur les coûts à l’Office fédéral de la santé publique d’ici la fin 2023. Puis, le dossier sera soumis à l’approbation de l’OFSP.