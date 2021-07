Transport aérien - Prix des bagages: Easyjet à la limite de la légalité

Courant février, Easyjet a introduit un nouveau tarif baptisé Standard Plus. Selon les termes marketing de la compagnie aérienne, cela permet «de voir plus facilement, dès la première étape de la réservation, les options proposées aux clients, avec un ensemble d’options phares très appréciées de la clientèle: un siège à l’avant de l’avion, un grand bagage cabine, l’option Speedy Boarding.»

Voyager avec très peu ou payer plus

Le Seco explique faire son analyse sous l’angle de l’Ordonnance sur l’indication des prix, dont le but est d’assurer une indication claire des prix, afin notamment d’éviter que le client ne soit induit en erreur. Il se réfère aussi à un arrêt de la Cour de justice européenne, de 2014: «S’agissant des bagages non enregistrés, à savoir les bagages à main, il convient de relever (…) que ces bagages doivent être considérés, en principe, comme constituant un élément indispensable du transport des passagers, transport qui ne saurait, par conséquent, faire l’objet d’un supplément de prix…»

«En matière de voyage en avion, on entend par prix à payer effectivement le prix total d’un voyage en avion, incluant les taxes publiques, les redevances aéroportuaires, les taxes d’entrée et de sortie, les taxes de sûreté, les surtaxes sur le carburant et les suppléments non optionnels de tout genre, souligne Fabian Maienfisch, porte-parole du Seco. Les bagages à main au sens commun du terme sont un élément indispensable du voyage en avion. Dès lors, le supplément pour ce bagage constitue un supplément non optionnel et doit donc être inclus dans le prix à payer effectivement.»