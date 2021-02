20min/Marvin Ancian

C’est à coups de communiqués de presse interposés que médecins, assureurs et cantons ont réglé leurs comptes ce mercredi matin. Une convention a été signée entre la Conférence des directeurs cantonaux de la santé (CDS) et les représentants des assureurs maladie pour établir les forfaits versés aux médecins qui effectuent des vaccinations dans leurs cabinets. Et le montant arrêté a piqué ces derniers au vif, ont-ils fait savoir.

Choisissez votre camp

Les faits relatés dans les communiqués divergent. À notre gauche, celui de la CDS et des assureurs. On y lit: «La Fédération des médecins suisses (FMH) a participé aux négociations et a pu faire valoir ses exigences et apporter ses réflexions». À notre droite, celui de ladite FMH. Là, on lit: «Lors de la phase finale, la FMH a été exclue des négociations entre les partenaires conventionnels (CDS et assureurs)».

Outre cet aspect formel, c’est le montant lui-même qui met de l’eau dans le gaz: les assureurs prendront en charge 24 fr. 50 par vaccination. Là encore, les avis sur la question sont opposés. Du côté de la FMH: «C’est une indemnisation qui ne permet aucunement de couvrir les coûts d’un cabinet médical». De l’autre: «Ce forfait couvre toutes les prestations de base liées à la vaccination», disent la CDS et les assureurs.

Qui va payer?

«L’indemnisation devrait être de 50 fr. par vaccination pour couvrir à peu près les coûts, a ensuite précisé à «20 minutes» le président de l’association Médecins de famille et de l’enfance, Philippe Luchsinger. Là, c’est clairement un travail à perte».

Une solution nationale était recherchée. Désormais, «chaque Canton a la possibilité ou non de soutenir ses médecins s’il le veut». Et s’il ne le veut pas, chaque médecin payera «de sa poche». «Ce n’est pas seulement le travail à perte, c’est le manque de respect envers notre engagement qui est une honte», déclare encore Philippe Luchsinger, qui ajoute que les médecins ne veulent pas «gagner de l’argent» avec la vaccination, mais seulement couvrir leurs coûts.