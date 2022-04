France : Tariq Ramadan accusé de viol: les investigations sont terminées

L’information close, le Parquet de Paris va pouvoir statuer sur un éventuel procès à l’encontre de l’islamologue genevois, mis en examen pour des agressions sexuelles dont l’accusent cinq femmes.

Deux juges d’instruction parisiennes ont signifié récemment aux parties la fin des investigations sur les accusations de viol visant Tariq Ramadan, a-t-on appris mardi de sources proches du dossier. Cet avis de fin d’information ouvre un délai permettant aux parties de formuler des demandes d’actes avant les réquisitions du Parquet de Paris et la décision finale des juges d’instruction sur un éventuel procès. Dans ce dossier, l’islamologue suisse est mis en examen pour des viols sur cinq femmes et a été incarcéré dix mois en 2018.

Deux versions s’opposent depuis une première plainte déposée à l’automne 2017. D’un côté, le Ministère public et les plaignantes défendent la thèse d’une séduction virtuelle qui a débouché sur des rencontres dans des hôtels avec des relations sexuelles assorties de coups et de pénétrations non consenties. Après ces rapports, les plaignantes auraient souvent continué à parler ou à voir Tariq Ramadan à cause de l’«emprise» qu’il aurait eue sur elles, argument développé dans une expertise annulée pour des raisons de procédure mais qui vient d’être de nouveau versée au dossier avec des conclusions comparables à la première.