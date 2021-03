France : Tariq Ramadan comparaît à Rouen pour diffamation

L’une des cinq femmes qui accusent l’islamologue de viol lui reproche d’avoir dit être victime d’un «traquenard». Le tribunal rendra sa décision le 11 mai.

Henda El Ayari, 44 ans, lui reproche d’avoir, le 6 septembre 2019, porté atteinte à son honneur et à sa considération en déclarant sur BFMTV et sur RMC être victime d’un «traquenard». Tariq Ramada a ensuite déclaré: «Un certain nombre de femmes qui se connaissent, qui changent leur version quatre fois, je viens de vous parler d’une personne qui dit qu’elle veut me tendre un piège».