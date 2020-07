France

Tariq Ramadan entendu à Paris par le procureur de Genève

Accusé de plusieurs viols, l’islamologue suisse a été interrogé pendant près de trois heures en présence d’un juge d’instruction chargé des investigations sur les volets français de l’affaire.

L’intellectuel suisse, visé par un contrôle judiciaire qui l’empêche de quitter le territoire français, a été interrogé un peu plus de trois heures par le procureur de Genève, en présence d’un juge d’instruction français chargé des investigations sur les volets français de l’affaire. Il est accusé depuis 2018 par une Suissesse de l’avoir violée et séquestrée à Genève en 2008.

«Il s’agissait simplement pour Tariq Ramadan de répondre à des questions et de livrer sa version», ont abondé Me Philippe Ohayon et Me Nabila Asmane, qui le défendent aussi. «Il n’en a résulté aucune mise en examen et nous avons une confiance totale dans l’issue favorable de cette procédure», ont-ils poursuivi. «Maintenant il y aura une prochaine étape qui sera vraisemblablement la confrontation avec la plaignante», a précisé Me Garbarini. Celle-ci devrait se dérouler à la rentrée.