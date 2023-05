Genève: Tariq Ramadan nie le viol et se dit victime de vengeance

Tariq Ramadan arrivant au Palais de justice, ce lundi matin, suivi par son avocate Me Yaël Hayat. AFP

Des caméras devant le Palais de justice, des médias à foison, dont plusieurs français, un public fourni: le procès suisse de Tariq Ramadan a débuté lundi au Tribunal correctionnel. Alors qu’en France l’islamologue est accusé de quatre viols pour lesquels il n’a pas encore été jugé, ici il fait face à «Brigitte». L’unique plaignante suisse l’accuse de l’avoir brutalement violée, plusieurs fois, dans un hôtel en 2008. Elle a porté plainte dix ans après, en 2018.

Tombé dans «un traquenard»

L’intellectuel, lui, conteste tout rapport sexuel avec elle: il aurait abruptement mis un terme à leurs étreintes après avoir constaté qu’elle avait ses règles et détesté l’odeur de son foulard. Sa thèse: le dépit amoureux. «Éconduite», «blessée», Brigitte se serait alors attelée à «le faire tomber», en mettant sur la place publique ses liaisons extraconjugales. Elle se serait alliée dans ce but à ses «ennemis idéologiques», ses contempteurs médiatiques, comme la journaliste Caroline Fourest, notoirement anti-Ramadan, frayant avec eux et une plaignante française en vue de faire éclater le scandale. L’intellectuel serait ainsi tombé dans ce qu’il nomme «un traquenard».

D’emblée, Tariq Ramadan tient donc à distinguer les plans moral et légal. S’il admet que ses infidélités ont contredit ses valeurs et l’ont fait passer pour un Tartuffe religieux, il insiste: «Ce dont je suis accusé est un crime, et je suis innocent.» Et de critiquer la partie plaignante qui jouerait sur «la zone grise» entre ces deux notions.

Les vers de «Ne me quitte pas»

Il décrit donc «Brigitte» comme une femme «extrêmement entreprenante», qui l’a «harcelé» de messages «explicites et suggestifs» avant leur rencontre, mais également après: le mois suivant la nuit fatidique, elle lui enverra les vers de «Ne me quitte pas», la chanson de Jacques Brel. Mais lui, dit-il, étant déjà «dans la prise de distance, ce qui a sans doute majoré son sentiment de rejet» et son ressentiment. Aujourd’hui, il regrette d’avoir répondu à ses messages puis de l’avoir, pense-t-il, humiliée. «Parce qu’elle a une blessure sentimentale, elle a voulu détruire une famille», la sienne, qui comme lui «vit une torture depuis cinq ans».

Mardi, le procès se poursuit avec l’audition de… Dieudonné (lire l’encadré) puis de la plaignante. Le Ministère public doit mener son réquisitoire durant l’après-midi.

Le mail modifié et le silence de la témoin Ce premier jour de procès s’est achevé dans la confusion, bien trop tard pour entendre la plaignante. Une témoin, ex-maîtresse déçue de Tariq Ramadan ayant eu divers échanges avec «Brigitte» et l’ayant mise en relation avec Caroline Fourest (journaliste française anti-Ramadan), a fait usage de son droit à ne pas s’auto-incriminer à propos d’un mail qu’elle avait tronqué avant de le donner à la police française. Dans ce message, une femme lui avait notamment écrit «tu sais bien que Tariq n’est pas un violeur». Une phrase ôtée dans la version transmise aux enquêteurs.