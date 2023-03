Justice: Tariq Ramadan, poursuivi pour viols, conteste à nouveau des expertises psy

Une précédente expertise annulée pour vice de procédure

Un «fiasco judiciaire»

Le parquet général a requis le rejet des requêtes, selon des sources proches du dossier. «Ce dossier, qui s’apparente de plus en plus à un fiasco judiciaire, ne repose plus que sur une expertise boiteuse et illégale réalisée notamment par un expert dont les précédents travaux ont été annulés pour abus de fonction», ont déclaré Mes Ouadie Elhamamouchi et Philippe Ohayon.