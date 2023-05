Procès à Genève: Tariq Ramadan se décrit en «victime de harcèlement»

Tariq Ramadan est jugé depuis ce lundi par le Tribunal correctionnel de Genève. AFP

Une quarantaine de journalistes dont de nombreux Français, des caméras sur le parvis du Palais de justice, un nombreux public: le procès suisse de Tariq Ramadan s’est ouvert ce lundi au Tribunal correctionnel de Genève sous le feu des projecteurs. Alors que l’islamologue est accusé, en France, de quatre viols pour lesquels il n’a pas encore été jugé, il fait face, cette semaine, à «Brigitte», l’unique plaignante suisse. Celle-ci affirme qu’en 2008, dans une chambre d’hôtel, l’intellectuel l’a violée à plusieurs reprises, avec brutalité, insultes et comportement dégradant. Elle a porté plainte dix ans après, en 2018. Tariq Ramadan, lui, a toujours contesté: ce soir-là, «Brigitte» est bien montée dans sa chambre, sans y avoir été invitée d’ailleurs, mais il aurait renoncé à entretenir avec elle le moindre rapport sexuel.

Amoindri par une sclérose en plaques, Tariq Ramadan s’est d’abord élevé contre l’idée qu’il pouvait jouer la montre, comme l’avait suggéré Me Robert Assaël, l’avocat de «Brigitte», la prescription étant atteinte en octobre prochain. «Cela fait quatre ans que j’attends que justice soit faite et que la vérité soit dite, parce qu’il n’y a rien de pire, pour la sclérose, que le stress. Je suis là, contre l’avis de mon médecin, pour répondre. Je suis là parce que je vais me battre, parce que je ne vais pas me laisser faire devant le mensonge et la manipulation.»

La morale et le pénal

D’emblée, l’homme tient à distinguer les plans moral et légal. S’il admet sans fard que certains de ses actes, en l’occurrence ses relations extraconjugales, ont été en contradiction avec ses valeurs, le faisant passer pour un Tartuffe religieux, il insiste: «Ce dont je suis accusé est un crime, et je suis innocent.» Et de fustiger ce que «les avocats de la plaignante essaient de faire: jouer sur la zone grise, user d’arguments moraux car ils n’ont rien sur le plan pénal».

L’objectif: «ma chute morale»

L’islamologue avance sa thèse. L’objectif qu’aurait toujours poursuivi «Brigitte» aurait été sa chute morale, via la mise sur la place publique de ses infidélités. Sur ce plan, admet-il, elle a réussi. «Mais je n’ai jamais violé ni violenté personne.» Il insiste, son seul mensonge, dans la procédure française, aura été de nier, dans un premier temps, les infidélités. Un mensonge inexistant dans le volet suisse, «puisqu’il n’y a pas eu de relation».

«Extrêmement entreprenante»

Ainsi, plaide Tariq Ramadan, c’est «Brigitte» qui a insisté pour le voir, et dans cette affaire, il n’est pas le prédateur, mais une «victime de harcèlement», mené par une femme «extrêmement entreprenante» qui lui aurait envoyé une quarantaine de messages avant de le voir et sans le connaître. S’il a accepté de la rencontrer, c’est parce qu’il est «intrigué» par cette personne qui a une belle plume et lui dit qu’elle l’aime.

«Tout n’est qu’affabulation»

Il raconte ensuite sa version de la soirée, énumère les multiples invraisemblances supposées du récit de la plaignante, de la manière dont elle s’est retrouvée dans sa chambre jusqu’au viol allégué, dont la violence ne correspondrait à aucun des constats faits par la suite par le personnel hôtelier. S’exprimant clairement, durant un quasi-monologue se voulant ultrarationnel, il disqualifie un à un tous les éléments du récit accusatoire. «Toute cette version est une affabulation.» Selon lui, la plaignante aurait vécu une première humiliation lorsqu’il l’aurait repoussée, puis une seconde quand par la suite il refusera de la revoir, malgré ses demandes. «Là, elle change et on passe dans le registre de la menace.»