Procès : Tariq Ramadan sera jugé pour viol à Genève

«Dans la nuit du 28 au 29 octobre 2008, Tariq Ramadan a poussé Brigitte sur le lit puis s'est laissé tomber sur sa victime, l'a embrassée de force (…), puis, grâce à des moyens de contrainte, l'a pénétrée vaginalement tout en lui assénant des gifles et en lui tirant les cheveux pendant l'acte.» C’est en ces termes que le procureur genevois Adrian Holloway a rédigé l’acte d’accusation contre Tariq Ramadan. Pour lui, l’islamologue s’est rendu coupable de viol. Il risque des années de prison.

C’est au bout de plus de quatre années d’enquête que le Ministère public est arrivé à cette conclusion, souligne la RTS. Tariq Ramadan est également poursuivi en France pour des faits similaires. C’est d’ailleurs la procédure en cours auprès de la justice française qui a ralenti l’instruction du procureur genevois. C’est en 2018, alors que l’accusé est en détention provisoire dans le pays voisin, qu’une femme surnommée Brigitte par les médias porte plainte au bout du lac pour contrainte, séquestration, contrainte sexuelle aggravée et viol aggravé. Il faudra attendre la remise en liberté de l’islamologue pour qu’il puisse être auditionné sur cette nouvelle affaire et confronté à la victime présumée. Après entre autres l’audition de sept témoins à Genève, le procureur rédige l’acte d’accusation le 1er décembre 2022. Le procès devrait avoir lieu dans les prochains mois.