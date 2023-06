Taron Egerton se coupe des réseaux sociaux pendant un moment

«J’en suis arrivé à un point où je passe trop de temps à scroller, et j’ai la sensation que cela a un impact négatif sur ma capacité à être présent, à lire des livres, à regarder des films et même à vouloir être en compagnie des gens que j’aime. Je me sens un peu éloigné de moi», a-t-il écrit, ajoutant que les heures ainsi «perdues» avaient également des conséquences sur son travail, pour lequel il a la sensation de ne pas se donner à fond.